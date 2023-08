Ucraina | ministro degli Esteri tedesco | ‘sanzioni contro Mosca non efficaci’

(Di giovedì 24 agosto 2023) Berlino, 24 ago. (Adnkronos) – IlAnnalena Baerbock ha affermato che le sanzioni imposte dall’Occidentela Russia per la sua aggressionel’non sono sufficientemente efficaci. “In generale le sanzioni economiche dovrebbero avere un effetto sull’economia. Ma non è così”, ha scritto il Deutsche Welle citando la Baerbock nel libro del giornalista Stephan Lamby “Ernstfall: Regieren in Zeiten des Krieges”.“Abbiamo imparato che non è possibile porre fine alla guerra attraverso soluzioni razionali, misure razionali concordate dai governi civili”, ha aggiunto, sottolineando che la logica che funziona nei paesi democratici non può essere applicata ai regimi autocratici. L'articolo CalcioWeb.

La Wagner si è distinta con indubbio valore sul campo di battaglia in, e Prigozhin a inizio ... i ripetuti attacchi di Prigozhin aldella Difesa Sergej Shoigu sembravano inizialmente ...... i negoziati proseguono e alle otto repubbliche se ne aggiungono altre quattro, tra cui l', ... poco per volta, Kryuchkov coinvolge nella cospirazione il premier Valentin Pavlov, il...Ildegli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che le sanzioni imposte dall'Occidente contro la Russia per la sua aggressione contro l'non sono sufficientemente efficaci. 'In ...

«Il business della moglie del ministro che deporta i bimbi ucraini» Avvenire

Prigozhin è morto insieme al suo vice Utkin: la compagnia Wagner è senza vertici e già si registrano fughe dei mercenari dall'area del conflitto come la Bielorussia.Berlino, 24 ago. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che le sanzioni imposte dall’Occidente contro la Russia per la sua aggressione contro l’Ucraina non sono ...