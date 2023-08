U S Open Cup 2023 | Messi decisivo con due assist nella rimonta contro Cincinnati | Inter Miami in finale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Lionelcome semprein questo primo mese negli States. Il fenomeno argentino porta l’indi U.SCup dopo la vittoria ai rigori su. La squadra della Florida si era trovata sotto 2-0 prima dellaorchestrata nei minuti finali dei tempi regolamentari: dueper Campana e pareggio nell’ultimo minuto di recupero. Nei supplementari passano in vantaggio gli ospiti con Josef Martinez, ex Torino, ma Kubo trascina il match ai rigori.ha trasformato il primo rigore per i suoi e il suo connazionale 18enne Benjamin Cremaschi ha segnato il rigore. L’affronterà la Houston Dynamo o il Real Salt ...

Effetto Messi: Dazn trasmetterà semifinali e finale della US Open Cup Social Media Soccer

