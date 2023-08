Tutti i fallimenti del governo Meloni

La genialità scientifica è infatti inevitabilmente accompagnata dae fragilità umane. E ...soprannome della prima bomba fatta esplodere nel luglio del 1945 durante il Trinity Test - e...... preso atto dei tantiche si sono susseguiti in questi anni". L'estate 2023 ha visto ... Ma, comegli altri pezzi del mondo cattolico, corre il rischio dell'irrilevanza. Un cembalo che ...La genialità scientifica è infatti inevitabilmente accompagnata dae fragilità umane. E ...soprannome della prima bomba fatta esplodere nel luglio del 1945 durante il Trinity Test " e...

Immigrazione, il fallimento del governo la Repubblica

Dopo il boom di presenze in via Martiri delle Foibe, i cittadini segnalano lo spazio vuoto in piazza Nassiriya. Gattafoni: "L’avevamo detto" ...L’Eurostat certifica un aumento dei fallimenti dell’8,4% nell’intera Unione Europea e del 9% nella sola Zona Euro ...