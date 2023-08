Tutte le bufale contro il libro di Vannacci smontate pezzo per pezzo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 agosto 2023) Senza se e senza ma sto col generale Roberto. Non sono uso a pronunciare le prime cinque parole d’inizio di questo articolo, ma stavolta ci stanno. E sto col generale prima ancora di aver letto il suo. Perché se le motivazioni per condannarlo sono quelle espresse da chi lo ha condannato, allora ilnon è da condannare perché quelle motivazioni sono di tutta evidenza o bugiarde a bella posta o enunciate da chi s’è fidato delle parole d’altri senza essersi dato la pena dillare. Vediamo allora cosa hanno scritto i detrattori. Cito Repubblica in titolo e sottotitolo: “Cari omosessuali non siete normali”. E ancora: “Paola Egonu? I suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”. Le due frasi virgolettate sono vere. Direte voi che la cosa dipende da come quelle frasi sono poi commentate ...