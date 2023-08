Turchia | da banca centrale nuovo maxi-rialzo tassi | +750 punti al 25%

Lacentrale ha spiegato che gli indicatori recenti segnalano "un continuo aumento della tendenza di fondo dell'inflazione ". I fattori principali sono stati il forte andamento della domanda ...Lacentrale turca ha deciso di alzare i tassi di 7,5 punti base. In particolare i tassi di riferimento sono stati innalzati dal 17,5 al 25 per cento. Red - Sim 24 - 08 - 23 13:10:04 (0262)NEWS 3 ..."Unapuò avere difficoltà a capire a quale scambio sottostante sia collegato un pagamento", ... come la, il Kazakistan e l'India, possono agire come intermediari, facendo transitare sul ...

Turchia: banca centrale alza tassi al 25% Borse.it

Dall'arrivo a giugno del nuovo governatore Hafize Gaye Erkan il tasso si è più che triplicato per provare a frenare ala corsa dell'inflazione.Il Comitato di politica monetaria della Banca centrale turca ha deciso di aumentare il tasso di riferimento dal 17,5% al 25%, ben sopra ...