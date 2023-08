Tumori | oncologi | “Prevenzione su boxer e reggiseni? Facciamola anche in Italia”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) – Etichette sulla biria intima maschile e femminile con messaggi dianticancro: dall'autopalpazione mammaria, da apporre sui, alla raccomandazione, sue slip, di controllare eventuali noduli o gonfiore ai testicoli. E' il progetto lanciato dal Nhs, il servizio sanitario inglese, in collaborazione con una catena di negozi, che piace moltoaglini: "E' un'ottima iniziativa. Qualsiasi stimolo allaprimaria è benvoluto, perché se ne parla sempre ma in realtà l'autopalpazione non è così diffusa, soprattutto fra i maschi, per i quali è venuto menol'importante controllo durante la visita militare con la leva obbligatoria", dice all'Adnkronos Salute Saverio ...