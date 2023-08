Tú sí que vales inizia sabato 23 settembre

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 24 agosto 2023) Luciana Littizzetto dietro le quinte di Tu si queE‘23la data scelta per il ritorno di Tú sí quenel prime time di Canale 5. La decima edizione sarà quella delle novità. A cominciare dall’addio della conduttrice Belen Rodriguez, in squadra sin dalla prima edizione, che non sarà sostituita (il che la dice lunga sul suo ruolo). La novità più impattante è l’ingresso di Luciana Littizzetto in giuria al fianco di Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi. Per la comica torinese l’occasione di tenersi stretta il pubblico generalista, dopo l’addio alla Rai, e di rinverdire il suo personaggio, negli ultimi anni sempre meno dirompente. Luciana sostituisce Teo Mammucari, giurato fuori dai ranghi assente dopo 7 stagioni. Il conduttore con ogni probabilità si accaserà a Ballando ...