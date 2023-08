(Di giovedì 24 agosto 2023)si consegnerà alle autorità alle 19.30 locali, l'1,30 della notte italiana. Non resterà in carcere, ma dopo gli adempimenti di rito (foto segnaletiche eccetera) sarà rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di circa 200mila dollari

Trump: “Mi sto preparando per l’arresto ad Atlanta” Firenze Post

Donald Trump si consegnerà alle autorità della Georgia alle 19. ... per il cui rilascio la cauzione è stata fissata a 100mila dollari. L'ex presidente è stato incriminato insieme ad altre 18 persone, ...Trump si consegnerà alle autorità alle 19.30 locali, l’1,30 della notte italiana. Non resterà in carcere, ma dopo gli adempimenti di rito (foto segnaletiche eccetera) sarà rilasciato dietro ...