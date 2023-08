Trump e l’intervista con Tucker Carlson

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’ex presidente americano Donaldconcede un’intervista amentre i suoi rivali partecipano al primo dibattito per le primarie repubblicane per USA 2024. Duranteha attaccato Fox News, che stava trasmettendo il dibattito in diretta, uno dei suoi rivali Chris Christie e l’ex procuratore generale Bill Barr.concede

'ex presidente, Donald, in un'trasmessa su X, ha affermato che con lui non vi sarebbe stata nessuna guerra in Ucraina. Un consigliere della presidenza ucraina, Mykhaïlo Podolyak , ..., che aveva rifiutato di partecipare al duello tv, ha trasmesso su X,'ex Twitter, una compiacentecon'anchorman e amico Tucker Carlson ripetendo cose dette e senza attirare'......un'pre - registrata.ha attaccato il "corrotto" Biden ("un candidato Manchurian"), ribadito la tesi delle elezioni truccate e promesso che chiuderà la frontiera col Messico contro'...