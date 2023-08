Trovate morte le due escursioniste che si erano gettate nel torrente per salvare il cane

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sono stati trovati stamattina i corpi di Rosa Corallo e Veronica Malini, le due donne scomparse ieri ai piedi del ghiacciaio Fellaria, in provincia di Sondrio. Avevano tentato diildi una di loro, inghiottito da unin alta Valmalenco. A tuffarsi, poco dopo mezzogiorno, era stata prima la padrona, Rosa Corallo, seguita dall’amica che ha tentato di aiutarla. Entrambe non sono più riemerse. I corpi sono stati ritrovati stamattina nel tratto delche precede la diga. Le due amicheentrambe del lecchese: Corallo, 60 anni, era di Pescate e Malini, 54, di Cernusco Lombardone. Stavano percorrendo il sentiero Marson, come migliaia di altri escursionisti che negli ultimi giorni hanno voluto ammirare lo spettacolo della fusione del ghiacciaio, accelerata dalle alte ...

Cadono in acqua per salvare il cane:le due donne Sono stateentrambeRosy Corallo e Veronica Malini, le due donne di 60 e 54 anni, originarie della provincia di Lecco, disperse da ieri dopo essersi gettate in ...Drammatico Episodio a Sondrio , dove due donne hanno perso la vita dopo essersi tuffate in un torrente per salvare un cane lungo il sentiero Marson. Rosa Corallo , 60 anni, residente a Pescate, e ...

