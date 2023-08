Tredicesima | la splendida notizia per Dicembre | cos’ha deciso il governo

Leggi su tvzap

La tredicesima nasce negli anni 30 come "gratifica natalizia" ed elargizione discrezionale da parte dei datori di lavoro, diventa poi obbligatoria, dapprima per gli impiegati, poi, il 27 ottobre 1946, anche per gli operai dell'industria e infine dal 28 luglio 1960, dopo anni di lotte sindacali, per tutti i lavoratori dipendenti. Da quest'anno per tutti loro c'è una bella novità: a Natale la cifra sarà più sostanziosa. Tredicesima più alta Grazie alla detassazione dell'ultima mensilità dell'anno, annunciata dal Governo Meloni tra le maggiori novità della delega fiscale la tredicesima subirà un rialzo. Per i lavoratori dipendenti salta ...