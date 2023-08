Trattativa sfumata | Veiga preferisce i petroldollari degli Arabi Il commento social di Kroos

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGabrinon giocherà nel Napoli, ma ina Saudita. Il giovane talento spagnolo, che è stato a un passo dal trasferimento ai campioni d’Italia, il prossimo anno giocherà con la maglia dell’Al-Ahli. C’è l’accordo fra glie il Celta Vigo e anche il giocatore avrebbe dato il suo ok al trasferimento. Un cambio di programma per un giocatore così giovane convinto dall’oro arabo che ha destato molte polemiche sui. A parlarne in questo senso è stato anche Toni, centrocampista del Real Madrid, che ha criticato aspramente l’operazione. “Vergognoso“, ha scrittocommentando il post su Instagram in cui si annunciava l’imminente acquisto dida parte dell’Al Ahli. Una beffa per il Napoli che aveva puntato forte sul ...