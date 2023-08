Tragedia in città | morso da calabrone | morto bambino di 9 anni

(Di giovedì 24 agosto 2023)indove undi 9dopo essere stato punto da unUnache ha sconvolto l’intera comunità. Non potrebbe essere altrimenti d’altronde. Ci troviamo a Costa Vescovato (provincia di Alessandria) dove unha perso la vita. Secondo quanto riportato da fonti locali pare che il piccolo sia deceduto per via di uno shock anafilattico. Il tutto dovuto da undi un. Lo stesso che non gli ha lasciato affatto scampo. Si tratta di untedesco di 9(Ansa Foto) Notizie.comIl piccolo si trovava in vacanza, nellapiemontese, insieme alla sua famiglia. Sotto shock il ...

Eravamo sollevati, quando cominciarono ad arrivare le prime notizie sulladel terremoto ... Abbiamo dovuto lottare per non perdere il tessuto sociale della. Abbiamo rapidamente riaperto ...Il 'Giovinazzo Air Show 2023', organizzato dall'Aeroclub di Bari, ladi Giovinazzo e dall'... in Largo Fedele Marrano si terrà la Cerimonia di deposizione di una corona in memoria della...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Lecce Nel cuore della tradizione si svolgerà in maniera diffusa nel centro storico dellae ...