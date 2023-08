Traffico Roma del 24-08-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto iniziamo con alcuni incidenti segnalati sulle strade della capitale prudenza in via Caio cestio all’incrocio con via Marmorata rallentamenti per lo stesso motivo in Viale Marco Fulvio Nobiliore nei pressi di via Licinio Stolone nel quartiere Don Bosco altro incidente in via Anagnina in prossimità di via di Acqua Acetosa Anagnina fuori raccordo sulla Pontina code per incidente tra Ardea e casalazzara verso Aprilia iniziato alle 18 un corteo in via dei Fori Imperiali con arrivo in Piazza del Colosseo fino alle 20 possibile La deviazione o la limitazione delle buste zona Ti ricordo che fino alla fine di agosto sono sospese le ZTL notturne di centro Testaccio a Trastevere e San Lorenzo ultimo giorno di lavori sui binari della metro ancora interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino il servizio svolto con busta della ...