Traffico Roma del 24-08-2023 ore 17 | 30

(Di giovedì 24 agosto 2023) Luceverdementre Mati all’ascoltorallentato nell’area di piazza Pia compreso il Lungotevere in Sassia dove nei giorni scorsi è iniziato il cantiere di riqualificazione della piazza in via del Giubileo modificata la viabilità sulle strade dei Rioni Borgo e Prati attenzione alla nuova segnaletica modifica anche per il ponte Vittorio Emanuele II ora percorribile in entrambe le direzioni sulla restante rete ieri a Capitolina circolazione nel complesso regolare sulla tangenziale lavori nella galleria della Nuova Circonvallazione interna dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra la A24 e Batteria Nomentana in azione della Salaria infine ultimo giorno di lavori sui binari della metro ancora interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino il servizio è svolto con i bus ma15 regolare invece le tra Arco di Travertino Anagnina e Ottaviano Battistini ...