Traffico Roma del 24-08-2023 ore 17 | 00

(Di giovedì 24 agosto 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... alla A14 in direzione nord e alle arterie che conducono versodall'Abruzzo e dalla Campania. Durante l'intera giornata di sabato 26 agosto si prevede il bollino rosso (intenso con ...Incidente stradale questa mattina sull'autostrada- Civitavecchia. Il sinistro intorno alle 10:40 all'altezza del chilometro 17+300 dell'A12, ...di consentire l'intervento dei soccorsi il...Per la partita di sabato 26 agosto tra Hellas Verona enon ci sarà quindi nessuna chiusura aldelle vie limitrofe allo Stadio , così come per i match successivi che si giocheranno al ...

Traffico Roma del 24-08-2023 ore 11:30 RomaDailyNews

La decisione di rimandare la chiusura al traffico delle vie limitrofe al Bentegodi è stata assunta dall'Amministrazione comunale a causa dei lavori in corso in via Città di Nimes.Incidente stradale questa mattina sull'autostrada Roma-Civitavecchia. Il sinistro intorno alle 10:40 all'altezza del chilometro 17+300 dell'A12, direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del ...