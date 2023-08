Traffico Roma del 24-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023) Luceverdemetro va Ti ascolto Tutto abbastanza tranquillo lungo la rete viale della città metropolitana dinon sono molti gli spostamenti in queste oregeneralmente scorrevole più intenso ilnell’area di piazza Pia 3 le Vaticano e Castel Sant’Angelo dove proseguono i lavori in vista del Giubileo 2025 modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo già modificata nei giorni scorsi quella in zona Prati Ponte Vittorio Emanuele II e a doppio senso di marcia e attenzione alla nuova segnaletica devi anche 7 linee bus nell’area di San Pietro lavoro in programma stanotte sulla tangenziale dalle ore 23 alle 6 divieto di transito tra Largo Passamonti e viale Castrense In entrambe le direzioni e tra il Ponte delle Valli via Nomentana sempre in entrambe le direzioni altre chiusura notturna ...