Traffico Roma del 24-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto in centro la polizia locale segnala incidenti in via del Tritone tra via della panetteria è largo del Tritone E possibili disagi aluna segnalazione che arriva dalla diciCivitavecchia dove la presenza di un incidente sta provocando una coda tra Torre in Pietra e l’uscita di Cerveteri Ladispoli in direzione Civitavecchia a nord dicoda persulla via Cassia tra il raccordo anulare Tomba di Nerone nelle due direzioni intenso ilnell’area di piazza Pia tra il Vaticano e Castel Sant’Angelo dove proseguire i lavori in vista del Giubileo 2025 modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo via modificata nei giorni scorsi quella in zona Prati attenzione alla nuova segnaletica deviate anche il 7 linee bus ...