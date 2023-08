Traffico Roma del 24-08-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionein queste prime ore della giornata non sta provocando ho particolari problemi Anche se in leggero aumento non segnalati disagi sul grande raccordo anulare e raccordi autostradali e consolari spostamenti più intensi non sono da escludere nell’area di piazza Pia dove sono iniziati i lavori per il Giubileo 2025 attenzione alla nuova segnaletica per le modifiche alla viabilità in diverse strade del rione Borgo è in zona Prati deviate anche le linee bus della zona per il meteo l’ondata di caldo di questi giorni da bollino rosso continuerà fino a venerdì 25 agosto Con temperature che sfioreranno i 40 gradi e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...