?Tra Cina e Wall Street è l’ora del grande freddo E la colpa è di Pechino

(Di giovedì 24 agosto 2023) Se il miracolo cinese è davvero già finito, e forse lo è per davvero, allora perché non dovrebbe essere altrettanto conclusa la luna di mielee lo stesso Dragone? Che lasia ormai in piena crisi, industriale o finanziaria fa poca differenza, è noto. Il problema è capire e quantificare gli effetti collaterali di tale avvitamento. Iljournal ne ha raccontato uno. Ovvero, il lento arrestarsi degli scambi e dei flussi di capitalela prima Borsa mondiale e la. Un esempio su tutti è quello di Blackrock, il maggiore asset manager del globo. Il quale, nel 2021, in piena pandemia è diventato il primo veicolo a gestire un’attività di fondi comuni di investimento interamente controllata in, circa un ...