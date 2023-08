Toto Cutugno | la folla ai funerali intona “L’italiano” Pupo | “Le sue melodie immortali | quelle di oggi non so” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un fragoroso applauso dellaha accolto il feretro diquando è arrivato alla basilica milanese dei santi Nereo e Achilleo. Unadi persone comuni. Ore prima della cerimonia funebre la chiesa e il piazzale antistante erano gremiti di persone intervenute per omaggiare il cantautore amatissimo stroncato da un tumore. Alla vista della bara, ricoperta di rose bianche, è scattato un lungo applauso in piazza, mentre alcuni musicisti hanno cominciato a suonare le sue canzoni. Gli applausi sono proseguiti in chiesa nel momento in cui il feretro ha fatto il suo ingresso. Ad officiare la funzione religiosa è il parroco, don Gianluigi Panzeri. Commozione e tanto affetto per. Quello delle persone che hanno sempre apprezzato la sua musica e anche la sua ...