Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiC’è attesa a, grazioso Borgo in provincia di Benevento ai piedi del Taburno, per la 48esima edizione di ‘Vinestate’ la rassegna dedicata ai vini del Taburno in programma da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre. Sarà un percorso di sviluppo e promozione territoriale organizzato dal Comitato ‘Vinestate’ con il Comune di, ed il patrocinio della Regione Campania e dell’Assessorato all’Agricoltura Regionale, della Provincia di Benevento, del Gal Taburno, dell’Ente Parco Taburno-Camposauro e in sinergia con la Cia e la Coldiretti e diverse associazioni territoriali. Vinestate, è un intervento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ...