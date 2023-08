(Di giovedì 24 agosto 2023) Ilha chiestoalper l’attaccante Myron. Granata in cerca di una terza punta Ilha chiestoalper l’attaccante Myron. I granata, infatti, sono in cerca di una terza punta da alternare a Sanabria ed a Pellegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la richiesta del club francese per il cartellino del giocatore sarebbe intorno ai 12 milioni di euro e al momento, a causa della sua valutazione non bassa, sarebbe una pista abbastanza difficile da percorrere. In Serie A il giocatore interessa anche alla Salernitana.

...misure a Cappelletti e Colliard E' arrivata la decisione del Tribunale del Riesame di, sulle ... Sono state però disposte misure interdittive e non di limitazione della libertà personale (, ...Salta la trattativa tra l'Inter e Lazar Samardzic, secondo le ultime news di calciomercato. I nerazzurri, a quanto pare infastiditi dopo il cambio delle condizionidall'entourage del giocatore, hanno deciso di rinunciare al 21enne centrocampista dell'Udinese. L'Inter e la società friulana avevano raggiunto da tempo l'intesa sul costo del calciatore serbo,...... la Roma ha garantito tutte le condizionida Santos : offerta da 12 milioni di euro più 6 ... Ufficiale il ritorno di Vlasic al. Nuovo rinforzo in attacco per la Lazio, che presenta ...

Torino, chieste informazioni per Boadu del Monaco: la situazione Calcio News 24

Il Torino ha chiesto informazioni al Monaco per l’attaccante Myron Boadu. Granata in cerca di una terza punta Il Torino ha chiesto informazioni al Monaco per l’attaccante Myron Boadu. I granata, infat ...La punta del Bologna preferirebbe lasciare la Serie A, però apre al Toro. Il gambiano chiesto in prestito. Ma lui e il club cercano soluzioni definitive ...