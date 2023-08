(Di giovedì 24 agosto 2023) Il premier nipponico Fumio Kishida ha annunciato che il suo governo ha inviato la"a rimuovere immediatamente" il divieto diazione deigiapponesi, deciso in risposta all'...

... la parte giapponese si e' posta contemporaneamente sul banco degli imputati internazionale, recita la nota del ministero degli Esteri cinese che accusadi non essere riuscita a dimostrare la ..."Abbiamo presentato allauna protesta formale attraverso i canali diplomatici, sollecitando l'eliminazione immediata delle restrizioni", ha detto Kishida parlando con i media. . 24 agosto 2023In sede internazionale,ha incassato il beneplacito della presidenza della Corea del Sud, ma ... Anche lacontinua ad opporsi fermamente a quello che ha definito essere "un atto estremamente ...

Tokyo, 'Cina rimuova bando all'import di prodotti ittici' Giornale di Brescia

Pechino annuncia il blocco “totale” dei prodotti ittici, ma tace sui suoi sversamenti in mare in gran segreto. Ambientalisti e attivisti in piazza in Corea del sud e Giappone, almeno 14 ar ...Il premier nipponico Fumio Kishida ha annunciato che il suo governo ha inviato la Cina "a rimuovere immediatamente" il divieto di importazione dei prodotti ittici giapponesi, deciso in risposta all'in ...