TMW – Napoli | dopo Veiga spunta Samardzic | è lui il piano B

(Di giovedì 24 agosto 2023)il no di, ilvalutae Koopmeiners a centrocampo: l’olandese costa 60 milioni, il serbo è più facile. CALCIOMERCATOl’inattesa fumata nera per Gabri, ilè ora costretto a cercare un altro centrocampista per completare la rosa. Con poco più di una settimana a disposizione, il club partenopeo deve agire rapidamente, e la situazione-Koopmeiners è ora al centro dell’attenzione. La Situazione in CasaIl giocatore preferito delrimane l’olandese Teun Koopmeiners, ma l’Atalanta lo valuta intorno ai 60 milioni di euro e non ha intenzione di vendere il centrocampista salvo offerta clamorosa. La trattativa è difficilissima, e per questo ...

Samardzic - Koopmeiners: la situazione in casaAdesso in casaci sarà un nuovo confronto per valutare il da farsi. Come racconta, CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Ilriflette, in attesa di dare un'ultima scossa al suo mercato. "L'ex difensore, in una intervista adello scorso marzo, dichiarò: 'Io volevo rimanere al, ma come detto tutto salta per un litigio tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani. A quel punto ...

TOP NEWS ore 13 - Gabri Veiga all'Al-Ahly. Roma, Azmoun a un passo dai giallorossi TUTTO mercato WEB

Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato del Napoli soffermandosi sulle scelte che farà la società partenopea per sostituire Gabri Veiga.L'intreccio di calciomercato che non ti aspetti. Il Napoli e l'Al-Ahli, Napoli e Gedda, 3.175 chilometri di distanza.