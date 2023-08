Tiro a volo | Mondiali | Pellielo regala all' Italia Team l' ultima carta olimpica nel trap

(Di giovedì 24 agosto 2023) Baku, 24 ago. - (Adnkronos) - Giovanninon vuole smettere di stupire. Il veterano azzurro, infatti, è riuscito a ritagliarsi un posto per la finale a sei deidi, garantendo all'la quarta ea disposizione nelper i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Il quattro volte medagliato olimpico si è qualificato per l'ultimo atto con il terzo miglior punteggio (123 +16), ottenuto al termine di uno shoot-off andato in scena con altri sei tiratori sulla pedana di Baku (Azerbaijan). Per lui, oltre al prezioso traguardo, anche l'aritmetica sicurezza di mettere in tasca una delle quattro quote a cinque cerchi in palio grazie alla contemporanea presenza in finale di due americani (gli ...

Giovanni Pellielo supera lo shoot - off ai Mondiali di tiro a volo di Baku e avanza così in finale nel trap maschile, ma non solo: in considerazione della composizione dei sei finalisti, l'azzurro è già certo di conquistare una delle quattro carte olimpiche in palio.

Massimo Fabbrizi è stato protagonista con la squadra azzurra ai Campionati del Mondo di tiro a volo in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Il 46enne carabiniere di Monteprandone, argento ...