Tiro a volo | Mondiali Baku 2023 | Jessica Rossi è medaglia d’argento nel trap femminile!

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo essersi messa al collo l’oro nella gara a squadre,conquista l’argento individuale aidi: a, in Azerbaigian, l’azzurra cede nel duello conclusivo alla taiwanese Lin Yi Chun e conquista l’unico metallo iridato che mancava alla sua ricchissima bacheca. Delle sei finaliste soltantoaveva già conquistato la carta olimpica, quindi i quattro pass per Parigi 2024 vengono assegnati in finale: il sesto posto della sammarinese Alessandra Perilli consegna automaticamente le carte olimpiche a Cina Taipei, Germania, Cina ed India. Va ricordato che l’Italia aveva già completato il contingente massimo per Parigi 2024, grazie ai pass non nominali conquistati da Silvana Stanco e ...

Giovanni Pellielo supera lo shoot - off ai Mondiali di tiro a volo di Baku e avanza così in finale nel trap maschile, ma non solo: in considerazione della composizione dei sei finalisti, l'azzurro è già certo di conquistare una delle quattro carte olimpiche in palio.

L'azzurro a Parigi potrebbe entrare nella storia con 8 partecipazioni BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - Giovanni Pellielo non vuole smettere di ...Baku, 24 ago. - (Adnkronos) - Giovanni Pellielo non vuole smettere di stupire. Il veterano azzurro, infatti, è riuscito a ritagliarsi un posto per la finale a sei dei Mondiali di tiro a volo, garanten ...