Tiro a volo | Mondiali Baku 2023 | Jessica Rossi d’argento nel trap | oro a Lin Yi Chun

(Di giovedì 24 agosto 2023)conquista una meravigliosa medaglianelaidiin corso di svolgimento a, in Azerbaijan. La campionessa olimpica di Londra 2012 si arrende soltanto nell’ultimo atto della competizione alla rappresentante di Taipei Lin Yi: il confronto tra le due atlete finisce con un solo piattello di scarto in favore dell’asiatica, che colpisce 40 bersagli su 50, mentresi ferma a 39. Ad ogni modo l’atleta italiana si conferma una delle migliori in questa disciplina e, avendo già in tasca la carta olimpica, è pronta per lanciarsi nuovamente all’assalto del titolo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Terzo posto e medaglia di bronzo per la tedesca ...

Giovanni Pellielo supera lo shoot - off ai Mondiali didi Baku e avanza così in finale nel trap maschile, ma non solo: in considerazione della composizione dei sei finalisti, l'azzurro è già certo di conquistare una delle quattro carte ...... il pallone torna a Spissu, che si trova fronte a canestro poco oltre la linea delda tre. A ... che appoggia ali punti 87 e 88. In meno di dieci secondi l'Italia di Gianmarco Pozzecco ha ...... al 13' il risultato si sblocca: schema da corner, cross di Crucitti e destro aldi Colombatti. Passano appena 180'' e matura il raddoppio: bella sovrapposizione di Perri il cui- cross ...

Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Italia d'oro nel trap femminile a squadre, Jessica Rossi va in finale! OA Sport

L'azzurro a Parigi potrebbe entrare nella storia con 8 partecipazioni BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - Giovanni Pellielo non vuole smettere di ...Baku, 24 ago. - (Adnkronos) - Giovanni Pellielo non vuole smettere di stupire. Il veterano azzurro, infatti, è riuscito a ritagliarsi un posto per la finale a sei dei Mondiali di tiro a volo, garanten ...