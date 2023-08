Tik Tok bussa alla tv tradizionale Il caso Terra Amara

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 24 agosto 2023): i funerali di Hunkar Gira che ti rigira i social sempre della tv si nutrono. E anche su Tik Tok, che di per sè “è una tv” con le sue storie e i suoi personaggi, il tubo catodico trova ampio spazio. Tra video amarcord, commenti della sera precedente e fuori programma, la vecchia cara generalista dice la sua anche sulla più giovane (e giovanilistica) rete sociale. Un fenomeno interessante è quello delle reaction a ciò che accade sul piccolo schermo. Se la tv stessa in Italia non c’è riuscita, con Gogglebox, su Tik Tok qualcosa si muove. Emblematico è ildi, dunque non un grande evento o un reality ma un prodotto classico appartenente al più classico dei generi. La “turcata” tiene banco (58 milioni di views negli ultimi 30 giorni e 5 mila post per ...