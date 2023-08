Thauvin fa causa al Tigres | mancano 24 mesi di stipendio

(Di giovedì 24 agosto 2023) ABC Noticias riferisce di un contenzioso tra l'attaccante dell'Udinese Floriane il suo vecchio club, il. Si tratta in...

...il gol di Rabiot) e permettendo alla Juventus giunta allo stadio in leggero ritardo adi un ...il doppio colpo e senza vedersi assegnato un possibile rigore dopo uno scontro tra Rabiot e, ...... Kamada sarà subito chiamato in. A completare il pacchetto centrale ci saranno Cataldi e Luis ... favorito, e Hysaj UDINESE - JUVENTUS, domenica ore 20:45 Udinese,favorito là davanti I ...L'ex Watford, schierato sul centro destra da Sottil, soffre nel primo tempo anche adel ... Lovric 6,5 - Si fa trovare subito pronto quandogli serve dopo 8' una palla soltanto da spingere ...

Thauvin fa causa e chiede 12 milioni alla sua ex squadra, i Tigres si ... Sport Fanpage

La vicenda riguarda la risoluzione del contratto unilaterale da parte dei Tigres, società messicana che mise alla porta nel dicembre 2022 Florian ...Sarà il torneo della rinascita e della rivincita per la ‘vecchia signora' che in quello precedente chiuse settima a causa della penalizzazione in ... e dall'attacco che sarà imperniato su Thauvin e ...