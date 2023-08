Tevez | “La Juventus per sempre nel mio cuore | quando ho lasciato Torino mia moglie voleva uccidermi”

(Di giovedì 24 agosto 2023) In un’intervista a EAFC24, Carlosha ripercorso la sua carriera da calciatore, soffermandosi anche sulla sua esperienza alla: “Trasferirmi afu come una boccata d’aria fresca. Fin dall’inizio fu davvero emozionante perché arrivavo in un grande club. In Italia è stato tutto facile, sia dentro che fuori dal campo. Gli italiani sono simili agli argentini e li porterònel, così come lae i tifosi bianconeri“. L’ex attaccante argentino, che ora allena l’Independiente, ha poi raccontato scherzando: “dissi a miache avremmol’Italia per tornare in Argentina non la prese bene:“. SportFace.

Nuova avventura per Carlitos. L'ex attaccante di Manchester United, City eè stato annunciato come nuova guida tecnica dell' Independiente . Così si apre un nuovo corso, una nuova possibilità di riscatto in quelle ...... dal Psg è in arrivo Noah Lemina, fratello dell'ex centrocampista della. Sarà un prestito ... MARTEDI' 22 AGOSTO 21.20 - Carlosè il nuovo allenatore dell'Independiente, contratto di un ...Il Boca, la Cina e ora la panchina dell'Independiente : tante esperienze per Carlos, ma con lasempre nel cuore. Nella sposnorizzazione di EAFC24, l'attaccante argentino ha ripercorso la sua esperienza in ...

Tevez, viaggio Juve: "Quando lasciai Torino mia moglie voleva uccidermi” Tuttosport

L'attaccante ha ricordato il momento del trasferimento alla Juventus, mostrando nostalgia per i bianconeri e l'Italia in generale ...Nonostante il calciomercato sia in piena evoluzione e la nostra amata Serie A sia appena incominciata, c’è sempre momento per rievocare bei ricordi, come in questo caso per i tifosi della Juventus. L’ ...