Terremoto | l' obiettivo ora è rigenerare

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ci sono state l’emergenza e le difficoltà per far partire le opere di ricostruzione (aggravate dal Covid). Ora, con quasi 30 miliardi di danni, diventano cruciali gli interventi per la ripresa sociale ed economica di un territorio che era marginalizzato già prima del sisma. Parla Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione. Alle 3 e 36 del 24 agosto 2016 una scossa del sesto grado della scala Richter cancellò Arquata e Pescara del Tronto, Accumuli e Amatrice: 300 le vittime. Ilcontinuò sino al 30 ottobre con altre scosse fino al grado 6,5. Un territorio vasto oltre 8 mila chilometri quadrati, su quattro regioni, devastato. Camerino Visso, Ussita, Castel Sant’Angelo cancellate nelle Marche, in Umbria distrutta la cattedrale di Norcia intitolata a San Benedetto. Dal 3 gennaio Guido Castelli, senatore di Fratelli d’Italia, è commissario alla ...