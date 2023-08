Terremoto di magnitudo 3 1 in Calabria | epicentro tra Reggio e Messina

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 agosto 2023) Undi3.1 è stato registrato questa notte, alle ore 3:28, sulla costa calabra sud orientale. L’si è avuto a una profondità di 37 km. Ilsi è verificato a 69 km dae a 79 km da. Nelle scorse ore sempre in, a Frascineto, in provincia di Cosenza è stato registarto undi2.1. In questo caso l’si è avuto a 8 km di profondità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.