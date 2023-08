Termini-Esquilino – Spaccio | reati vari | denunce e arresti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 agosto 2023) Così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura e in base alla pianificazione della Questura, negli ultimi giorni sono stati effettuati diversi servizi interforze di ordine e sicurezza pubblica nell’area della Stazione Ferroviaria Romae nel quartiere, con particolare attenzione alla zona di Piazza Vittorio Emanuele II. È stato impiegato ingente personale appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Roma Capitale. I servizi sono stati disposti al fine di prevenire fenomeni di microcriminalità predatoria, per contrastare lodi stupefacenti, per verificare e controllare eventuali stranieri irregolari sul territorio nazionale, e per controllare e sanzionare l’abusivismo commerciale, oltre ad ...