Tennis | Us Open Qualificazioni | Fognini subito eliminato

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ilta ligure è stato battuto dal ceco Jakub Mensik in tre set NEW YORK (STATI UNITI) - Terminal'avventura di Fabioagli Us, quarto e ultimo Slam della stagione. Ilta ligure è stato battuto, nelle, dal ceco Jakub Mensik, numero 191 del ranking, in tre

... figlio di un costruttore e di un'agente immobiliare, Isner si avvicina ala nove anni e ... E' diventato anche il primo giocatore dell'eracapace di vincere 5 partite consecutive al tie - ...Il tennista ligure è stato battuto dal ceco Jakub Mensik in tre set NEW YORK (STATI UNITI) - Termina subito l'avventura di Fabio Fognini agli Us, quarto e ultimo Slam della stagione. Il tennista ligure è stato battuto, nelle qualificazioni, dal ceco Jakub Mensik, numero 191 del ranking, in tre set 1 - 6 6 - 1 6 - 1 in un'ora e 35 minuti ...UsJannik Sinner Carlos Alcaraz

Tennis Us Open, Sinner guarda già ai quarti e alle possibili sfide con i big Virgilio Sport

Il tennista ligure è stato battuto dal ceco Jakub Mensik in tre set NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Termina subito l'avventura di Fabio ...Lo Us Open 2023 sarà l'ultimo torneo nella carriera di John Isner. 'Nella carriera di ogni atleta arriva il momento di dire basta' ha scritto ...