Tennis | John McEnroe | “Carlos Alcaraz è il migliore che abbia mai visto a quell’età”

(Di giovedì 24 agosto 2023) La rivalità tra Novak Djokovic esarà probabilmente il tema principale degli US Open 2023, che prenderanno il via la prossima settimana. Quest’oggi, a partire dalle ore 12.00 di New York (18.00 italiane), si terrà il sorteggio del tabellone principale e scopriremo la composizione del main draw maschile e femminile.e Djokovic si presentano come testa di serie n.1 e n.2 e, di conseguenza, un loro incrocio potrà verificarsi solo nell’atto conclusivo del Major americano. Ammirato dal confronto tra l’esperto serbo e il giovane rampante spagnolo è. “Quello che ha fattonell’ultimo anno è incredibile. Si è messo nella posizione in cui si parla di lui allo stesso modo di Novak e Rafa Nadal, qualcosa di incredibile“, ha spiegato l’ex campione ...

Sullo stesso campo, il numero 10, sarà protagonista Stefano Travaglia che nel quarto match in programma sfiderà l'australianoMillman , 34enne numero 326 con un passato di numero 33 nel 2018, l'...AtpMcEnroe e Bjorn Borg hanno completato le rispettive squadra e sono pronti a darsi battaglia nel corso della sesta edizioni della Laver Cup. Il Team World è riuscito a interrompere la ...Per quanto riguarda il "Team World",McEnroe ha annunciato che Tommy Paul, Francisco Cerundolo ... La "Laver Cup" è così chiamata in onore della leggenda delaustraliano Rod Laver, vincitore ...

Sedici titoli Atp in carriera, protagonista della partita più lunga di sempre a Wimbledon (11 ore e 5 minuti), antipersonaggio per eccellenza, Long John saluterà il tennis a Flushing Meadows, dove ha ...