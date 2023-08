Tennis | John Isner annuncia il ritiro | gli Us Open 2023 saranno il suo ultimo torneo

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo 17 anni sul circuito è arrivato il momento dei saluti per. Sceso oltre la 150esima posizione mondiale anche a causa di numerosi problemi fisici avuti nel corso degli ultimi due anni, il gigante americano hato che gli Usil suo. Una carriera professionistica iniziata tardi, dopo i quattro anni di college alla University of Georgia, ma ricca di successi con 16 titoli ATP in singolare, di cui un Masters 1000 a Miami, un best ranking di n°8 al mondo e ovviamente la storica partita contro Nicolas Mahut a Wimbledon terminata 70-68 al quinto set dopo tre giorni. After 17+ years on the ?@atptour?, it’s time to say goodbye to professional. This transition won’t be easy but I’m ...