Temporali di calore? Giuliacci | “Cosa sono e come si formano”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 agosto 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/08/368058721 669487834774906 9085350397535251881 n.mp4 Chedisi? Ebbene la maggior parte dei casi contemporanei, diffusi, intensi, che abbracciano gran parte dell’Italia nondi, madovuti a aria più fredda in arrivo dall’Atlantico, la quale scorrendo su un suolo più caldo diventa, diciamo, inestabile,si dice in gergo, e dà luogo a numerosi. Invece idisisolo in estate sulle aree molto surriscaldate e umide. Qui si forma una bolla d’aria calda, ...