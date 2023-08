Tamberi e la promessa mantenuta dopo l' oro Mondiale | l' impresa sul Danubio

Ogniè un debito e quindi il neo campione del mondo Gianmarcoha dovuto rispettare quanto detto prima di salire sul gradino più alto del podio nei Mondiali di Atletica leggera di Budapest .... la diretta delle gare trasmessa su Rai Due viene interrotta per far spazio al TG2, con la... dove in pista vi erano diversi azzurri, tra cuinella finale del salto in alto e Osakue ...Ogniè debito. Con un ultimo salto Gimbo atterra in tribuna davanti alla moglie Chiara, si sfila ... Quanto sia di parola Gianmarcolo sappiamo tutti. Basti ricordare il gennaio 2017, in ...

Tamberi campione, la medaglia d'oro regalata a Chiara: "Una ... il Resto del Carlino

Ogni promessa è un debito e quindi il neo campione del mondo Gianmarco Tamberi ha dovuto rispettare quanto detto prima di salire sul gradino più alto del podio nei Mondiali di Atletica leggera di ...Cresciuto ad Ancona, la mia città, il successo di Gimbo arriva alle stelle e fa esultare chi l'ha sostenuto sin dagli inizi ...