Tamberi | ' Appagato? Macché Non voglio mai perdere | e sogno un volo a 2 40'

(Di giovedì 24 agosto 2023) F ino alle due è rimasto nel ventre dello stadio per l'antidoping. Poi via a Casa Italia dove, ad attenderlo nel cuore della notte, ci sono almeno un centinaio di persone: gli applausi, le foto, la ...

Atletica, Tamberi rilancia: "Non sarò mai appagato. Non sento papà da un pezzo, non so se mi ha scritto" OA Sport

Dopo il trionfo di Budapest, il neocampione del mondo alza l’asticella: "Sogno un volo a 2.40. A Parigi da portabandiera Sarebbe un grande onore" ...Il mantra di Tamberi è sempre lo stesso e ogni conferenza stampa è ... In comune con papà Marco, ha però la voglia di non sentirsi mai appagati: «E’ un rischio che non può esistere, a nessun atleta ...