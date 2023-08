Taekwondo | Europei Junior 2023 | Adele Del Vecchio argento nei -44 kg! Bronzo per Matteo De Angelis

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Arriva subito una bella medaglia per la spedizione azzurra impegnata ai Campionatidi, rassegna in programma questa settimana a Tallinn (Estonia), precisamente presso la Tondiraba Ice Arena. Nella categoria -44 kg f infattiDelha centrato uno splendido, cedendo il passo soltanto in Finale alla tunisina Hayrunnisa Gurbuz. L’azzurrina, che già l’anno scorso si era laureata Campionessa d’Europa nella categoria cadetti, è approdata all’ultimo atto dopo un percorso importante, dove ha superato ai quarti la greca Despoina Nalmpanti per 2-0 e, in semifinale, la lusitana Kiara Barroso, arginata anche in questo caso per 2-0. Giunta al confronto per l’oro, la nordafricana ha avuto la meglio su, passando ...