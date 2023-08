Sono giorni caldi per il mercato del Napoli , in particolare per le trattative che riguardano il centrocampo. Dopo la decisione di Gabridi trasferirsi in Arabia Saudita e lasu Zielinski, adesso anche per il futuro di Diego Demme potrebbe cambiare tutto. Il calciatore tedesco è pronto a fare dietrofront sull'Hertha ......nella spasmodica attesa del definitivo via libera del Celta Vigo in merito all'operazione. ... Il calciatore, dunque, potrebbe decidere di apportare una sensibilealla propria carriera ...Ottimismo anche in casa Napoli , presto potrebbe arrivare laper portare Gabriai piedi del Vesuvio'.

Svolta Veiga, molla il Napoli e si prepara per l'Al Ahli anteprima24.it

Secondo quanto riportano in Spagna, Gabri Veiga in questo momento si trova a Parigi. Il centrocampista è arrivato intorno a mezzogiorno nella capitale francese ed è in attesa di svolgere le visite ...Le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa..