Supplenze GaE e GPS 2023 | prima di avviare algoritmo Uffici scolastici controllano a chi spetta la priorità nella scelta sede legge 104

(Di giovedì 24 agosto 2023) Presentate, entro il 31 luglio u.s., le domande per l'assegnazione delleal 30/06 e al 31/08, gli aspiranti inclusi in GaE e GPS ne attendono adesso gli esiti.: cosagli USP affinché i docenti possano fruirne. L'articolo .

Abbiamo illustrato il procedimento inGPS e incarichi per ruolo 2023, ritiro domanda prima delle nomina: come fare. GUIDA PER IMMAGINI Poiché in questi giorni la funzione del Ministero ...... dopo Ferragosto si passerà all'assegnazione delleal 30 giugno e al 31 agosto dae GPS. All'attribuzione dei succitati incarichi a tempo determinato possono partecipare anche i docenti ...In questi giorni - prima dell'avvio dell'algoritmo delleanno scolastico 2023/24 - gli Uffici Scolastici sono ancora impegnati nelle surroghe dae GM dei concorsi e questa è senz'altro ...

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, AVVISI nomine: Verbania il 25 agosto, Pistoia 29/30. Ultimi giorni per comunicare le cattedre Orizzonte Scuola

E il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito che l’obiettivo sarà quello di completare tutte le operazioni, quindi anche il conferimento degli incarichi di supplenza, ...Supplenze da GAE e GPS, i docenti si chiedono: ‘Le graduatorie provinciali saranno corrette’ Una delle preoccupazioni maggiori da parte dei docenti è quella rappresentata dalla correttezza delle ...