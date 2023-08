Superpower | ecco quando esce il documentario di Sean Penn sulla guerra in ' Ucraina

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il film prodotto da See It Now Studios e Paramount debutterà su Paramount+.diincentratolotta dell'per mantenere la propria libertà dalla Russia, sarà presentato in anteprima il 18 settembre. Il film sarà disponibile in esclusiva su Paramount+. Co-diretto dae Aaron Kaufman, ilpresenta diverse interviste tra l'attore e regista e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso dei sette viaggi effettuati dalla produzione nel Paese negli ultimi due anni. Il film racconta i mesi che hanno preceduto l'invasione dell'da parte della Russia, le ore che hanno preceduto la decisione del Presidente russo Vladimir Putin di lanciare razzi su Kiev e ...

ha seguito un percorso non convenzionale. Le riprese sono iniziate nel 2021 e, all'epoca, il documentario doveva essere un'immersione profonda in Zelensky, un attore e comico che ha ...ha seguito un percorso non convenzionale. Le riprese sono iniziate nel 2021 e, all'epoca, il documentario doveva essere un'immersione profonda in Zelensky, un attore e comico che ha ...

Superpower: ecco quando esce il documentario di Sean Penn sulla ... Movieplayer

Superpower documentario di Sean Penn incentrato sulla lotta dell'Ucraina per mantenere la propria libertà dalla Russia, sarà presentato in anteprima il 18 settembre. Il film sarà disponibile in ...