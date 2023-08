“Suo figlio è morto” In ospedale d’urgenza | le condizioni del piccolo sono precipitate

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) Era in vacanza in Italia con la famiglia. Nove anni, la mamma aveva voluto ritornare nei luoghi dove aveva a sua volta trascorso alcune estati dell’infanzia. E così, da Norimberga, erano partiti in direzione di Costa Vescovato nell’alessandrino. Sembrava un’altra giornata di gioia invece la tragedia era dietro l’angolo. Sconvolta la comunità locale, il sindaco Ottavio Rube conosce molto bene la madre del: “Quando veniva qui da bambina, giocava con mia figlia”. >“Non se lo meritava”. Addio Toto Cutugno, Gianni Morandi e Pupo sconvolti dalla scoperta al funerale È successo tutti in pochi attimi, il, 9 anni, è stato punto da un calabrone ed è andato in arresto cardiaco. Trasferitoall’Infantile di Alessandria ha lottato qualche ora ma poi non c’è stato più nulla da fare ed è ...