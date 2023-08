Sudore ed eruzioni cutanee sotto il seno | il modo naturale per sbarazzarsene

Leggi su donnaup

(Di giovedì 24 agosto 2023) Molte donne possono sviluppare un’eruzione cutaneailper mille e più motivi. Questo problema affligge molte più donne di quante ci si possa immaginare e questa eruzione causa prurito ed è, quindi, molto dolorosa. Tra i vari sintomi possono comparire anche delle vesciche che possono dare una forte sensazione di bruciore. Uno sfogo del genere può formarsiala causa di una sudorazione eccessiva oppure per via degli sfregamenti. Questo può portare a infezioni batteriche e fungine e delle infezioni lieviti come ad esempio la candida. Per cercare di eliminare questo problema esistono dei rimedi naturali da fare direttamente con le tue mani capaci quindi di alleviare il senso di prurito e di bruciore. Tuttavia è anche vero che prima di trattare la zona bisogna capire il motivo per il quale l’eruzione ...