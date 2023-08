Sub trovato privo di vita al largo delle Tremiti

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 24 agosto 2023) TERMOLI – Nel corso della mattinata odierna è stato rinvenuto,di, il corpo di un sub che dal pomeriggio di ieri risultava disperso nelle acque dell’ArcipelagoIsole, nel tratto di mare compreso tra lo scoglio Segato e la Punta del Ferraio dell’Isola di San Nicola ad una distanza di circa 80 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Con l’auto nel torrente in piena, morto un 81enne Tragedia in Spagna: coppia trovata morta, lui italiano e lei svizzera Scivola da una panchina e cade in un dirupo, morto turista Scivola e cade in dirupo, turista 32enne morta vicino al ponte tibetano di Roccamandolfi Igor il russo: una ‘taglia’ da 50000 euro per il Killer di Budrio Cronaca, Noemi Durini: possibile particolare ...