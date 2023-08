Stupro gruppo Palermo | novità sul minorenne | la decisione del giudice

Leggi su notizie

(Di giovedì 24 agosto 2023), arrivano importantiin merito alla posizione dell’unico(all’epoca dei fatti): ladelUna città, una comunità, un Paese intero ancora sconvolto per la vicenda che ha visto come protagonista una ragazzina di 19 anni a. La stessa che, tra la sera del 6 e 7 luglio, è stata violentata sessualmente, picchiata, denigrata ed umiliata da un branco di mostri. Undi ragazzi dai 17 ai 22 anni. Prima, però, l’hanno fatta ubriacare e poi farla fumare uno spinello. Gli stessi che non hanno avuto alcuna pietà di lei. Dopo aver compiuto i loro atti orribili, l’hanno lasciata a terra in lacrime. Poi se ne sono andati in rosticceria a cenare. Come se nulla fosse ...