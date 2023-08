Stupro di Palermo | la ricerca ossessiva del video ci conferma che l’umanità è perduta

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 agosto 2023) Sono giorni che non si parla d’altro. Di quell’angoscia nera che ha visto sprofondare la città die l’Italia intera in un empasse senza via d’uscita. Perché quellodi gruppo ai danni di una ragazza di soli 19 anni ha infranto definitivamente tutti i sogni che avevamo riposto nella nuova generazione. È l’orrore che non smette di sconvolgerci, che si nutre di altro orrore e che grazie a quello cresce fino a raggiungere dimensioni gigantesche che fanno paura. È l’orrore dei carnefici che non mostrano un briciolo di pentimento, che con leggerezza calpestano quello che resta di una ragazza la cui vita è stata frantumata in tanti piccoli pezzi. È il punto di vista di chi crede di poter trasformare le donne in oggetti da utilizzare all’occorrenza e da gettare via quando non servono più, di chi ha la certezza di poter spettacolarizzare senza ...