Stupro di gruppo a Palermo | torna in carcere il minorenne accusato

(Di giovedì 24 agosto 2023) su Tg. La7.it - Ilcoinvolto , insieme ad altri sei ragazzi, nellodidello scorso 7 luglio ato in. Si tratterebbe di un ...

Il minorenne coinvolto , insieme ad altri sei ragazzi, nellodidello scorso 7 luglio a Palermo è tornato in carcere . Si tratterebbe di un aggravamento della misura cautelare, che solo pochi giorni fa il gip aveva revocato perché il giovane - ...Lodia Palermo ha sollevato un'ondata di indignazione dell'opinione pubblica. Al momento sono in carcere sei ragazzi, mentre un settimo è stato scarcerato e inviato in comunità. Sono tutti ...Il discorso diventa grave se si considera che leggevo sui giornali dellodia Palermo, sette nostri ragazzi ai danni di una nostra ragazza, e poi nel libro questa tesi: "Anche lo,...

Il ragazzo all'epoca dei fatti minorenne, accusato di aver partecipato allo stupro di gruppo, al Foro Italico, a Palermo, aveva infatti confessato davanti al gip del tribunale per i minorenni ...Stupro di Palermo, dalla comunità al carcere il passo è stato breve. Torna in cella il minorenne accusato, insieme ad altri ...